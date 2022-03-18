Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
ПЛН по версии Яндекса
Господин Рейтингомер
Способы оплаты электроэнергии
Главней всего погода в доме
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
сравниваем цены на продукты
сахарная лихорадка
 
 
 
ещё Происшествия 18.03.2022 10:410 Более 7 лет проведет в тюрьме житель Пскова за контрабанду и дачу взятки 21.03.2022 08:340 Короткое замыкание привело к пожару в бане под Псковом 21.03.2022 08:040 В Великих Луках женщина ударила знакомого тарелкой и получила условный срок 21.03.2022 07:180 Житель Мурманской области на 9 лет лишился свободы за кражи в Великих Луках 20.03.2022 14:340 Пропавшего почти три года назад мужчину ищет полиция Великих Лук 20.03.2022 12:380 Несколько пожаров в многоквартирных домах потушили в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 14.03.2022 18:270 В Пскове похоронили еще двух погибших во время спецоперации на Украине военных 16.03.2022 08:494 Неизвестные разбили камнями 13 окон и входную дверь в псковской школе 15.03.2022 18:559 Почем сахар для народа 14.03.2022 10:3812 «Макдоналдс» в Пскове продолжает свою работу 14.03.2022 16:360 Отличившемуся во время спецоперации на Украине псковичу присвоили звание Героя России
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Великих Луках женщина ударила знакомого тарелкой и получила условный срок

21.03.2022 08:04|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках вынесен приговор ранее судимой 35-летней женщине - она получила 10 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что 31 августа 2021 года у женщины, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт со знакомым. Она взяла керамическую тарелку и нанесла ею удар в лобно-височную область головы своему обидчику, отчего тарелка разбилась. Потерпевшему были причинены телесные повреждения.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы реагируете на повышение цен?
В опросе приняло участие 1028 человек
21.03.2022, 08:340 Короткое замыкание привело к пожару в бане под Псковом 21.03.2022, 08:190 Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечают 21 марта 21.03.2022, 08:040 В Великих Луках женщина ударила знакомого тарелкой и получила условный срок 21.03.2022, 07:550 СМИ: ЕС изучает возможность наложить эмбарго на поставки нефти из России
21.03.2022, 07:362 Система блокировки спам-звонков появится в России в ближайшие месяцы 21.03.2022, 07:180 Житель Мурманской области на 9 лет лишился свободы за кражи в Великих Луках 21.03.2022, 07:012 Всем детям-инвалидам предлагают давать бесплатные путевки в санатории 20.03.2022, 22:050 Опубликован график плановых отключений электроэнергии в Великих Луках
20.03.2022, 21:460 В Пскове турнир по карате «Юный мастер» собрал почти 150 спортсменов 20.03.2022, 21:290 Врач перечислил симптомы, при которых опасно садиться за руль 20.03.2022, 21:050 В НАТО надеются, что конфликт на Украине останется в пределах ее границ 20.03.2022, 20:480 Солнечный антициклон будет доминировать на Северо-Западе с 21 марта
20.03.2022, 20:260 Каратисты из Псковской области отличились на международном турнире 20.03.2022, 19:570 Зеленский сравнил провал переговоров с Путиным с третьей мировой 20.03.2022, 19:344 Фотофакт: «Угон» продуктовой тележки 20.03.2022, 19:100 Аферисты подстроились под спрос россиян на дефицитные товары
20.03.2022, 18:420 Об ответственности за ложный вызов скорой помощи предупредили псковичей 20.03.2022, 18:260 Психолог рассказала, как сохранить внутреннее равновесие 20.03.2022, 17:540 МЧС России доставило 250 тонн гуманитарной помощи для Украины и Донбасса 20.03.2022, 17:370 До +13 градусов ожидается в Псковской области 21 марта
20.03.2022, 17:070 Экономист призвал бизнесменов искать партнеров в дружественных странах 20.03.2022, 16:409 Видеофакт: В Пскове начали обеспыливать улицы 20.03.2022, 15:574 Российским автомобилистам назвали способ сэкономить в условиях санкций 20.03.2022, 15:370 Неизвестные сорвали флаг с канцелярии посольства РФ в Эстонии
20.03.2022, 15:170 На службу в подразделения дознания приглашает псковичей полиция 20.03.2022, 14:550 Правительство расширило доступ россиян к социальным контрактам 20.03.2022, 14:340 Пропавшего почти три года назад мужчину ищет полиция Великих Лук 20.03.2022, 14:163 Трудоустроившие молодежь компании могут получить господдержку
20.03.2022, 13:460 СМИ сообщают о критическом состоянии Владимира Жириновского 20.03.2022, 13:360 Еще более 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области, пятеро умерли 20.03.2022, 13:280 «Мицубиси» и «Рено» не разъехались на улице Алмазной в Пскове 20.03.2022, 13:130 Неделя детской и юношеской книги начнется в Пскове 23 марта
20.03.2022, 12:570 Игорь Иванов поблагодарил работников ЖКХ за тепло и уют в каждом доме 20.03.2022, 12:380 Несколько пожаров в многоквартирных домах потушили в Псковской области 20.03.2022, 12:240 Народный артист Олег Погудин дал концерт-воспоминание в «Михайловском» 20.03.2022, 12:050 Реализации всех планов пожелал работникам ЖКХ глава Великих Лук
20.03.2022, 11:460 СНБО Украины приостановил деятельность ряда партий 20.03.2022, 11:251 В Печорском районе перевернулся «Фольксваген», пострадала женщина 20.03.2022, 11:140 Пскович попался на краже спиртных напитков из магазина 20.03.2022, 10:550 Борис Елкин поблагодарил работников ЖКХ за самоотдачу
20.03.2022, 10:340 Минобороны впервые опубликовало видео применения Су-35 в ходе спецоперации 20.03.2022, 10:150 Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников ЖКХ 20.03.2022, 09:570 Проект об искусстве эпохи Просвещения представят псковичам 20.03.2022, 09:350 Александр Котов работникам ЖКХ: Своим трудом вы делаете повседневную жизнь комфортной
20.03.2022, 09:170 Социальные пенсии россиян проиндексируют на 8,6% с 1 апреля 20.03.2022, 09:000 День работников ЖКХ отмечается в России 20 марта 19.03.2022, 22:450 Как родители могут обезопасить детей от пожара, рассказали в МЧС 19.03.2022, 22:210 Мужчине выстрелили в ногу на Рижском проспекте в Пскове
19.03.2022, 22:150 Псковское УФАС работает недостаточно оперативно – губернатор 19.03.2022, 22:104 Первые рестораны турецкого фастфуда могут появиться в России в мае 19.03.2022, 21:572 Стало известно, когда в Псковскую область поставят препараты для лечения щитовидной железы 19.03.2022, 21:350 Антинаркотическая акция продолжается в Псковской области
19.03.2022, 21:150 Весенние дорожные работы начались в Новосокольническом районе 19.03.2022, 20:552 Подомовой обход жителей Псковского района совершит мобильная бригада врачей 19.03.2022, 20:352 Пятерых камерунцев выдворят из России по решению суда 19.03.2022, 20:150 Роскомнадзор предупредил Google о «мерах технологического воздействия»
19.03.2022, 19:550 Псковских спортсменов приглашают к участию в областных соревнованиях по воркауту 19.03.2022, 19:350 Социальные пенсии проиндексируют на 8,6% с 1 апреля 19.03.2022, 19:150 Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Дедовичском районе 19.03.2022, 19:060 Сарай загорелся на улице Спегальского в Пскове
19.03.2022, 18:550 Молодежный парламент 6.0 дал старт предстоящей двухлетней работе 19.03.2022, 18:400 Жители Дновского района подали 36 заявок на конкурс ТОСов 19.03.2022, 18:200 Худощавого псковича с усами продолжают разыскивать полицейские 19.03.2022, 18:000 Тепло до +13 градусов ожидается в Псковской области 20 марта
19.03.2022, 17:450 Украинские мины в Черном море угрожают дрейфом в сторону Босфора из-за оборванных тросов 19.03.2022, 17:220 Псковичи вернулись с золотыми медалями с первенства СЗФО по боксу 19.03.2022, 17:000 Великолучане представили 25 проектов на региональный конкурс ТОСов 19.03.2022, 16:400 Не каждому выпадает счастье «поучаствовать в столетии» - псковский художник
19.03.2022, 16:200 МИД: Россия не будет инициировать налаживание отношений с Западом 19.03.2022, 16:000 Глава Великих Лук ответил на вопросы горожан о снятии масочного режима 19.03.2022, 15:350 Псковские художники стали одними из первых участников конкурса открыток ко Дню Победы 19.03.2022, 15:100 Жительницу Бежаницкого района накажут за фиктивную прописку белоруса
19.03.2022, 14:504 Как введенные санкции помогли избавиться от телефонных мошенников, рассказал псковский губернатор 19.03.2022, 14:400 Псковская область получит 100 миллионов рублей на поддержку рынка труда 19.03.2022, 14:3017 Михаил Ведерников: Использование сервисов VPN является нарушением закона 19.03.2022, 14:200 Новые образовательные центры для детей откроют в Псковской области
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru