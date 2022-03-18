Происшествия

В Великих Луках женщина ударила знакомого тарелкой и получила условный срок

В Великих Луках вынесен приговор ранее судимой 35-летней женщине - она получила 10 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что 31 августа 2021 года у женщины, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт со знакомым. Она взяла керамическую тарелку и нанесла ею удар в лобно-височную область головы своему обидчику, отчего тарелка разбилась. Потерпевшему были причинены телесные повреждения.

Приговор пока не вступил в законную силу.