Происшествия

Печерянин оплатил покупки чужой картой и оказался на скамье подсудимых

Печорский районный суд рассмотрел дело о краже с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Печорского района.

В ходе судебного разбирательства установлено, что печерянин обнаружил в Пскове на скамейке кошелек, в котором находились документы, две банковские и дисконтные карты.

Мужчина приехал в Печоры и оплатил свои покупки похищенной банковской картой, используя при этом бесконтактный способ оплаты.

Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.