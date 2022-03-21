Происшествия

Сигареты в вагоне с солодом нашли псковские пограничники

В железнодорожном пункте пропуска «Себеж» пограничники совместно с таможенниками выявили партию табачной продукции, которую пытались незаконного переместить через границу России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Признаки укрытия контрабанды обнаружили во время осмотра грузового состава, следовавшего в Латвийскую Республику. Так, в вагоне с солодом пограничники выявили тайник под обшивкой бункерного вагона.

Из него извлекли около 5 000 пачек табачной продукции иностранного производства. Предварительная оценочная стоимость сигарет составила более 250 тысяч рублей.

Табачные изделия изъяли сотрудники Пограничного управления для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.