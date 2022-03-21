В Пскове нашли живым пропавшего 20 марта мужчину

Пропавший 20 марта Василий Железняк 1965 года рождения найден в Пскове. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Между тем продолжается розыск Надежды Логиновой (Грачевой) 1968 года рождения. 26 февраля она ушла из дома в городе Сланцы Ленинградской области и не вернулась. Предположительно, может находиться в Псковской области.
Информацию, которая поможет установить местонахождение женщины, можно сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.