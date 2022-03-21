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Пскович отправится в колонию на пять лет за разбойное нападение у АЗС

23.03.2022 10:37|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу ранее судимого местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, ему было предъявлено обвинение в совершении разбоя, нападения в целях хищения чужого имущества, сопряженного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (часть 1 статьи 162 УК РФ).

3 июня 2021 года около 5:00 возле автозаправочной станции мужчина напал на ранее незнакомую женщину, он нанес ей множественные удары кулаком. Затем сорвал с руки потерпевшей сумку, в которой находились визитница с банковскими картами и 1100 рублей. Пскович скрылся с места преступления, а похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

Подсудимого признали виновным и с учетом особо опасного рецидива назначили ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в колонии особого режима.

Теги: #разбой
Источник: Псковская Лента Новостей
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