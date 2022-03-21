Происшествия

Рыбак на мотособаке пропал в Печорском районе

53-летний Алексей Милютин пропал в деревне Видовичи Печорского района. 20 марта мужчина уехал на рыбалку на синей мотособаке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы мужчины: рост 176 сантиметров, нормального телосложения, каштановые волосы с проседью, карие глаза.

Пропавший был одет в черно-серую куртку и черно-серые брюки, зеленые сапоги и черную шапку. С собой у него был зеленый рыболовный ящик.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Милютина, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.