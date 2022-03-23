Происшествия

На границе в Псковской области задержали девять следующих в Евросоюз иностранцев

Пограничники задержали в Псковской области девять иностранцев, незаконно пересекших границу Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Сразу два случая произошли в Печорском районе, где пограничники задержали в общей сложности пять граждан одной из стран Центральной Африки, направлявшихся в Эстонскую Республику.

Кроме того, в Палкинском и Себежском районах при аналогичных обстоятельствах задержали еще четырех иностранцев, следующих в сторону государственной границы Российской Федерации с целью убытия в страны Евросоюза.

Районные суды привлекли нарушителей к административной ответственности в виде штрафов с выдворением с территории России. В Пограничном управлении напомнили, что за незаконное пересечение государственной границы предусматривается уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет.