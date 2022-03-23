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Замначальника псковской полиции назвал более подверженную коррупции сферу

Социальная сфера в Псковской области наиболее подвержена преступлениям коррупционной направленности. Об этом в ходе круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и студии радио «ПЛН FM» сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области Сергей Еременко.

«Многим кажется, что социальная среда - это другие коррупционные действия. Отмечу, что в нашей области и в целом государстве социальная сфера более подвержена коррупции: это образование, медицина, соцуслуги», - перечислил он.

По словам Сергея Еременко, образовательные учреждения попадают в поле зрения полиции. «Например, в Великих Луках в сфере образования сейчас мы возбудили три уголовных дела по фактам взяток», - рассказал он.