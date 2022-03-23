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Оплатившую свадьбу сына украденными деньгами женщину осудили в Великих Луках

24.03.2022 09:21|ПсковКомментариев: 0

39-летнюю женщину привлекли к уголовной ответственности за кражу, совершенную в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре. 

16 августа подсудимая приехала на такси из соседнего района по своим делам. В почтовом отделении она увидела пожилую женщину, при себе у которой была значительная сумма денег. Злоумышленница проследовала за ней до автобусной остановки, вошла вслед за потерпевшей в маршрутное такси и села рядом, зная, что в кармане находится сверток с деньгами. Находясь в непосредственной близости с пожилой великолучанке, женщина просунула руку в карман и похитила сверток с деньгами в сумме 113 500 рублей. После подсудимая скрылась с места происшествия, а часть денег потратила на свадьбу сына.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор в законную силу пока не вступил.

Теги: #великие луки #кража #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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