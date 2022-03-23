Происшествия

Полиция изъяла в Пскове и Великих Луках фальшивые купюры

Полиция изъяла в Пскове и Великих Луках банкноты с признаками подделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23 марта в одной из торговых организаций и в кассе магазина этих городов обнаружили две фальшивые пятитысячные купюры. Сейчас по фактам случившегося возбудили уголовные дела.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - призвали в УМВД.