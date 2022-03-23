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Происшествия

Кражи, угоны и поджог: суд вынес приговор двум великолучанам

24.03.2022 17:00|ПсковКомментариев: 0

Двух великолучан осудили за ряд преступлений, совершенных на территории города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в марте прошлого года мужчина, находясь ночью в заречной части города Великие Луки, дважды совершал угоны автомобилей.

Затем, в апреле 2021 года, тот же нарушитель, ночью находясь в заречном районе города, пытался совершить угон автомобиля «Лада». Однако завести двигатель автомобиля ему не удалось. Поэтому из хулиганских побуждений мужчина поджег автомобиль, чем причинил потерпевшей ущерб на сумму 99 525 рублей.

После, в июне 2021 года, днем злоумышленник пытался похитить из магазина бытовой техники в городе Великие Луки две акустические системы общей стоимостью 10 178 рублей. Однако с похищенным его задержали сотрудники магазина.

Кроме того, в этот же месяц подсудимый с сообщником по предварительному сговору незаконно проник в торговый павильон в центре Великих Лук. Оттуда они похитили одежду на сумму свыше 9 000 рублей.

Далее, с июля по ноябрь 2021 года, мужчина совершил семь краж. Так, из подъезда многоквартирного дома по улице Вокзальной он похитил велосипед стоимостью 12 533 рубля, а у спящего на скамейке в сквере на проспекте Гагарина мужчины украл мобильный телефон стоимостью 7 700 рублей.

Из припаркованного возле дома на улице Карла Либкнехта автомобиля ВАЗ обвиняемый похитил автомагнитолу, чемодан с инструментами, насос и иное имущество на сумму 23 502 рубля. Из соседнего автомобиля он украл автомагнитолу, удочки, спиннинг на сумму 5 140 рублей, а из подъезда дома по улице Энгельса снял и похитил три колеса с пристегнутых к батареям велосипедов. От дома по улице Дьяконова мужчина унес два чужих велосипеда на сумму 23 781 рубль, а также незаконно проник в торговый павильон на проспекте Гагарина и вынес оттуда товарно-материальные ценности на сумму 32 950 рублей.

В судебном заседании нарушитель и его сообщник вину признали полностью. Суд учел такие смягчающие обстоятельства, как признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений и добровольное возмещение по одному из преступлений имущественного ущерба.

Суд назначил мужчине наказание по совокупности преступлений в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Его сообщника ожидает год лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Теги: #великие луки #кража #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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