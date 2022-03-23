Происшествия

Пожар в промзоне засняли на видео псковичи

Пожар произошел в Пскове утром 25 марта. По предварительной информации, загорелось здание в промышленной зоне на улице Инженерной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы.

Рядом с заводом находятся несколько производственных компаний. Очевидцы предполагают, что пожар произошел в одной из них.

На видео, которое прислали в редакцию ПЛН, видно, что из-за возгорания в небо поднимается столб черного дыма. В региональном управлении МЧС информации о происходящем пока нет. Обстоятельства выясняются.