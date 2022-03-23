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Пожар в промзоне засняли на видео псковичи

25.03.2022 08:47|ПсковКомментариев: 0

Пожар произошел в Пскове утром 25 марта. По предварительной информации, загорелось здание в промышленной зоне на улице Инженерной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы. 

 

 

Рядом с заводом находятся несколько производственных компаний. Очевидцы предполагают, что пожар произошел в одной из них. 

На видео, которое прислали в редакцию ПЛН, видно, что из-за возгорания в небо поднимается столб черного дыма. В региональном управлении МЧС информации о происходящем пока нет. Обстоятельства выясняются. 

Теги: #пожар #МЧС #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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