Происшествия

Почти 500 наркопреступлений раскрыли в Пскове в 2021 году

498 преступлений, связанных с оборотом наркотиков, раскрыли в городе Пскове в 2021 году, сообщил начальник УМВД России по городу Сергей Сурин. Об этом с очередной 63-й сессии городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Всего на территории города за указанный период зарегистрировали 505 таких преступлений. Среди раскрытых 448 правонарушений относятся к категории тяжких и особо тяжких. К ответственности привлекли 99 человек, из них 69 – за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кроме того, было выявлено шесть человек, которые распространяли наркотики посредством «закладок». В их отношении возбудили 345 уголовных дел.