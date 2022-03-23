Происшествия

50 человек эвакуировали из охваченной огнем многоэтажки в Великих Луках

50 человек эвакуировали из горящего многоэтажного дома в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

25 марта в 4:45 произошел пожар в квартире, расположенной на 12-м этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Гоголя, 15. В результате пожара квартира-студия выгорела по всей площади.

По предположению сотрудников МЧС, причиной возгорания стал умышленный поджог.

Эвакуировали 50 человек, из них 12 детей. Были задействованы 7 пожарных машин, 23 человека личного состава ПСЧ-5, ПСЧ-6.