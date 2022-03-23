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За кражу варенья осудили мужчину в Новосокольническом районе

25.03.2022 12:32|ПсковКомментариев: 0

Жителя Новосокольнического района осудили за совершение нескольких краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что 25 декабря мужчина через незапертую дверь проник в подвал одного из жилых домов в Новосокольниках. Отсюда он похитил домашние заготовки. Подсудимый присвоил маринованные огурцы, 10 банок с вареньем из малины, по 5 банок с икрой из кабачков и с салатом из перцев и помидор, три металлических эмалированных ведра, одну металлическую емкость из нержавеющей стали.

Затем, 27 декабря 2021 года, мужчина вновь прибыл в тот же подвал и украл по три банки с яблочным компотом, маринованной свеклой, варенья из брусники и из крыжовника. Также он унес 5 банок с вареньем из черники.

Таким образом, он причинил ущерб на сумму около 6 000 рублей.

Кроме того, 10 сентября злоумышленник решил обокрасть одну из квартир города Новосокольники. С помощью прута арматуры он взломал навесной замок на входной двери. Из квартиры он украл печной настил с металлическими варочными кругами, металлическую печную духовку, печную дверцу, печной колосник, шибер-задвижку на общую сумму 3 385 рублей.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск.

Теги: #Новосокольнический район #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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