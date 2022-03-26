Происшествия

В Пскове больше месяца ищут пропавшего себежанина

Роман Гусев 1991 года рождения разыскивается в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Этот молодой мужчина, зарегистрированный в поселке городского типа Сосновый Бор Себежского района, 18 февраля без вести пропал на территории областного центра. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, рост составляет до 180 сантиметров, телосложение худощавое, овальное лицо, темно-русые волосы, карие глаза.

Он был одет в черную вязаную шапку, серую куртку с красными вставками и капюшоном, темно-зеленые спортивные штаны, коричневые ботики. С собой у него имелась черная сумка через плечо.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Гусева, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).