Происшествия

Печерянка обезобразила лицо знакомого бутылкой и попала под суд

Прокурор Печорского района утвердил обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая обезобразила лицо знакомого стеклянной бутылкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В ходе расследования установлено, что 9 ноября 2021 года ночью женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась в бане в деревне Бельско Печорского района. Там в ходе ссоры со знакомым она разбила о край стола стеклянную бутылку, оставив у себя в руке горлышко с заостренными краями. Затем преступница умышленно ударила этим горлышком мужчину в лицо.

В результате обвиняемая причинила телесные повреждения в виде раны левого виска и двух ран в области челюсти. Согласно заключению эксперта, рубцы на лице с течением времени не исчезнут самостоятельно и останутся неизгладимыми.

Уголовное дело направили в Печорский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.