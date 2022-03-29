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Происшествия

Более 90 человек за год погибли от преступных действий в Псковской области

31.03.2022 14:10|ПсковКомментариев: 0

92 человека погибли от преступных действий в Псковской области в 2021 году, в 2020 году – 117. Об этом говорится в информационно-аналитической записке о результатах деятельности УМВД России по Псковской области за 2021 год.

164 жителям региона причинен тяжкий вред здоровью (в 2020 году – 148).

В 2021 году в регионе зарегистрировано 8377 преступлений, что на 7,2% меньше, чем за 2020 год – 9031. По России количество преступлений уменьшилось на 1,9%, по СЗФО –  на 2%. В абсолютном значении число преступлений уменьшилось на 654.

Уровень преступности составил 1350,6 преступлений на 100 тысяч населения Псковской области (Россия: 1371,3; СЗФО: 1424), в том числе по тяжким и особо тяжким составам – 422,2 (Россия: 383,2; СЗФО: 428,5).

Несмотря на уменьшение числа зарегистрированных преступлений (-7,2%), органы внутренних дел региона сохранили контроль за оперативной обстановкой и состоянием правопорядка.

91,3% всех зарегистрированных преступлений выявлено органами внутренних дел (7652), 4,8% из них – на стадии подготовки и покушения (489).

Массив тяжких и особо тяжких преступлений уменьшился на 19,4% (3248-2619; Россия: -0,6%; СЗФО: -6,5%).

В числе преступлений против личности больше зарегистрировано умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (+17,1%, 76-89; Россия: -10,6%; СЗФО: -13,7%), изнасилований и покушений на изнасилование (+33,3%, 6-8; Россия: -2,2%; СЗФО: +30,8%). Возросло на 3,2% количество совершенных убийств и покушений на убийство (31-32; Россия: -4,7%; СЗФО: -1,2%), сократилось на 41,2% – преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (17-10).

Теги: #умвд россии по псковской области #преступность
Источник: Псковская Лента Новостей
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