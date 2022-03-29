Происшествия

Почти 8 килограмм взрывчатых веществ изъяли в Псковской области за год

7 846 граммов взрывчатых веществ изъяли в Псковской области в 2021 году. Об этом говорится в информационно-аналитической записке о результатах деятельности УМВД по региону за 2021 год.

Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, снизилось на 16,7% (126-105; Россия: -5,2%, СЗФО: -5,9%). Из незаконного оборота изъято: 27 единиц оружия (-43,8%), 2 064 единицы боеприпасов (+221%), 7 846 граммов взрывчатых веществ (-69,6%), 5 единиц взрывных устройств (-64,3%), уточняется в документе.

Сократилось количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного, газового оружия и боеприпасов (- 47,8%; 12; СЗФО: -9,9%; Россия: -10,8%).