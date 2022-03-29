Происшествия

Фальшивые купюры поступили из магазинов в банки Пскова и Великих Лук

Четыре банкноты с признаками подделки обнаружила полиция в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, фальшивую пятитысячную купюру обнаружили 31 марта в одном из банков областного центра. В Великих Луках в тот же день в финучреждении выявили еще три пятитысячные поддельные банкноты.

По имеющимся данным, все эти фальшивки поступили в выручке из городских магазинов.

Полиция рекомендует работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - призвали в УМВД.