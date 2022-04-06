Происшествия

Жилой дом с хозяйственной постройкой сгорели в Псковском районе

Жилой дом с хозяйственной постройкой сгорели в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар произошел вчера, 6 апреля, в 19.48. Строения загорелись в деревне Соево Псковского района. Причиной этого стал аварийный режим работы электрооборудования в доме.

Еще один пожар произошел в многоквартирном пятиэтажном жилом доме на улице Пушкина в Невеле в 9.17. Здесь в однокомнатной квартире на четвертом этаже огонь повредил диван, стоявший в комнате. Произошло это из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Кроме того, возгорание в бесхозном строении случилось в деревне Крылово Пушкиногорского района в 12.00. При пожаре пострадала межкомнатная перегородка. Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем неизвестного.

Огонь повредил стену в надворной постройке в переулке Озерный деревни Борки Невельского района. Пожар произошел в 15.00 из-за короткого замыкания электропроводки в постройке.