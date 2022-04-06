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Происшествия

Страдающую эпилепсией псковичку разыскивают полицейские

07.04.2022 09:58|ПсковКомментариев: 0

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Татьяну Михайлову 1982 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, псковичка в январе 2016 года выехала за пределы региона и утратила связь с родственниками.

На вид ей 35 лет, рост - около 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы прямые, светло-русые, но могут быть окрашены в каштановый цвет. У женщины карие глаза, прямой нос, большие уши. 

Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб, возможны приступы эпилепсии. Она была одета в черную куртку, джинсы и кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Татьяны Михайловой, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22., 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

Теги: #псков #розыск #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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