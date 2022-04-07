Происшествия

Житель Красногородска получил штраф за хранение марихуаны

Пыталовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Красногородска, хранившего без цели сбыта наркотики в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В августе 2021 года мужчина из строительного вагончика в поселке Лапино Московской области забрал стеклянную банку с измельченной коноплей массой не менее 70 граммов. Каннабис (марихуану) он хранил при себе в Красногородске для личного употребления, пока его не обнаружила и не изъяла полиция.

Подсудимый полностью признал вину, дело рассмотрено в особом порядке. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.