Происшествия

Садовый дом с двумя постройками сгорели в Красногородском районе

Садовый дом с двумя постройками сгорели в деревне Федотково Красногородского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар произошел вчера, 7 апреля, в 22.00. Причиной этого стал аварийный режим работы электрооборудования.

Еще один пожар произошел в деревне Ложнево Псковского района в 16.24. Здесь в жилом доме выгорела компната. Пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети.

Хозяйственная постройка выгорела изнутри в деревне Хотицы Псковского района. Возгорание случилось в 17.30 по причине короткого замыкания электропроводки внутри хозяйственной постройки.