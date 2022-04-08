Происшествия

За убийство собутыльника псковичка отправится в колонию на 9 лет

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой местной жительницы за преступления против личности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В сентябре 2020 года на почве личных неприязненных отношений пьяная женщина ударила знакомого ножом в голову, причинив легкий вред здоровью. В октябре в ходе распития спиртных напитков с другим знакомым, псковичка нанесла собутыльнику многочисленные удары ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на 9 лет 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.