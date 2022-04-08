Происшествия

Мужчину без определенного места жительства разыскивают в Пскове

Романа Иванова 1974 года рождения разыскивают в Пскове. С 14 апреля 2019 года мужчина без вести пропал на территории города, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы пропавшего: на вид 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, овальное лицо, темно-русые волосы с сединой, узкий длинный нос, дугообразные брови, серые глаза. Является лицом без определенного места жительства.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Иванова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).