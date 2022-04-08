Происшествия

Пожар в жилом доме в Великих Луках произошел из-за неосторожности

Возгорание в многоквартирном жилом доме на улице Гоголя в Великих Луках 10 апреля произошло по неосторожности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ночь с субботы на воскресенье в пятиэтажном жилом доме на лестничной площадке первого этажа сгорел мусор на площади в три квадратных метра. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, говорится в сообщении.

Сообщить о чрезвычайных ситуациях можно, набрав единый телефон доверия управления МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99, телефон экстренного вызова службы спасения – 112.