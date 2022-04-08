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Происшествия

«Ока» загорелась в Опочке из-за аварийного состояния электроники

11.04.2022 08:30|ПсковКомментариев: 0

Легковой автомобиль загорелся на улице Механизаторов в городе Опочке 10 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

Вызов о возгорании поступил в ведомство в 10.31. В автомобиле ВАЗ-1111 («Ока») 2002 года выпуска выгорел моторный отсек, огонь также повредил салон автомобиля. 
Предположительная причина - аварийный противопожарный режим работы электрооборудования в автомобиле. 

В Пскове в 2.50 произошел пожар в многоквартирном жилом доме на Сиреневом бульваре. В мусоросборочной камере сгорел пластиковый контейнер. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. 

А в субботу, 9 апреля, в 4.25 спасатели ликвидировали возгорание в деревне Фишнево Бежаницкого района. В неэксплуатированном строении сгорела кровля. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. 

Теги: #пожар #МЧС #Опочка
Источник: Псковская Лента Новостей
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