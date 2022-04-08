Происшествия

«Ока» загорелась в Опочке из-за аварийного состояния электроники

Легковой автомобиль загорелся на улице Механизаторов в городе Опочке 10 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Вызов о возгорании поступил в ведомство в 10.31. В автомобиле ВАЗ-1111 («Ока») 2002 года выпуска выгорел моторный отсек, огонь также повредил салон автомобиля.

Предположительная причина - аварийный противопожарный режим работы электрооборудования в автомобиле.

В Пскове в 2.50 произошел пожар в многоквартирном жилом доме на Сиреневом бульваре. В мусоросборочной камере сгорел пластиковый контейнер. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

А в субботу, 9 апреля, в 4.25 спасатели ликвидировали возгорание в деревне Фишнево Бежаницкого района. В неэксплуатированном строении сгорела кровля. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.