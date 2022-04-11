Происшествия

Разговоры о бывшем закончились покушением на убийство в Стругах Красных

Мужчину в Стругах Красных подозревают в попытке убийства знакомой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

8 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение 31-летней местной жительницы с ножевым ранением шеи. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в ночь на 8 апреля 25-летний местный житель пришел в гости к замужней потерпевшей, где стал употреблять с ней спиртные напитки. Затронув в разговоре тему ее прежних отношений, гость схватил нож и вонзил ей в шею. Затем он пошел в ближайший магазин и сообщил о совершенном преступлении. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи в больнице потерпевшая осталась жива.

В настоящее время задержанному предъявили обвинение, по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.