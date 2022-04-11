Происшествия

В Печорском районе сгорели 100 рулонов льна

100 рулонов льна весом 25

тонн сгорели в Печорском районе 11 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Вызов о возгорании в деревне Луки поступил в ведомство в 19.25. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

А в 13.48 в районе Остров-3 города Острова загорелась «Газель» 2009 года выпуска. Огонь полностью уничтожил кабину и моторный отсек. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

Также пожар вчера тушили на улице Коммунистической в городе Дно. О возгорании в МЧС сообщили в 16.51. Сгорели три бесхозные деревянные постройки, обшитые жестью. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем.