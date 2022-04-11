Происшествия

Псковича оштрафовали за незаконную перевозку драгметаллов

Жителя Псковского района осудили за незаконное хранение и перевозку драгоценных металлов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Стругокрасненский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов).

Установлено, что злоумышленник с октября 2020 года по март 2021 года находился в деревне Селятино. Там он незаконно обработал лом и отходы драгоценных металлов, а затем извлек серебро и золото в крупном размере и хранил для последующего сбыта.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде судебного штрафа в размере 150 000 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.