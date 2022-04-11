Происшествия

Двух псковичей задержали за кражу рыбных консервов

Трех жителей Пскова задержали в областном центре 11 апреля по подозрению в кражах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 15:51 в магазине на улице Советской Армии сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 35-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

В этот же день около 16:30 в магазине на Рижском проспекте росгвардейцы задержали двух граждан 1999 и 2000 года рождения, которые пронесли через кассовый узел четыре упаковки сыра и пять банок рыбных консервов, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.