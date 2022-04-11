Происшествия

Серию краж из гаражей раскрыла полиция в Пскове

Псковские полицейские раскрыли серию краж имущества из гаражей. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области

С февраля по апрель на территории Пскова был совершен целый ряд краж из гаражей, расположенных в районе Рижского проспекта, на улицах Харченко, Звездной и Инженерной. Среди похищенного - автомобильные колеса, покрышки, бензопилы, инструменты, электросамокаты, велосипед, палатка, пылесос, тепловые пушки и другие вещи. Причиненный ущерб устанавливается.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали двух подозреваемых. Это безработные, ранее судимые псковичи 1966 и 1986 годов рождения. Им вменяется девять краж из гаражей – семь в Пскове и две в Печорах. При обысках большую часть похищенного изъяли.

В ходе расследования устанавливается возможная причастность фигурантов к совершению других преступлений, добавили в ведомстве.