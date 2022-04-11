Происшествия

Фальшивые деньги нашли в финучреждении Великих Лук

Полиция изъяла фальшивую купюру в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пятитысячную банкноту с признаками подделки обнаружили 8 апреля в одном из финучреждений города. По имеющимся сведениям, фальшивая купюра поступила в выручке одного из местных магазинов. По данному факту возбудили уголовное дело.

«Если вы обнаружили поддельную купюру или стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону: 02», - напомнили в УМВД.

Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать ее вместе с выручкой в банк. В этом случае человек, сдающий купюру, также совершает сбыт фальшивки, и будет привлечен к уголовной ответственности, отметили в полиции.