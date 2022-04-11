Происшествия

Более 200 тысяч рублей потеряли псковички после общения с мошенниками

Очередными жертвами дистанционного мошенничества стали жительницы Пскова и Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

11 апреля жительнице Псковского района 1985 года рождения позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом предотвращения мошеннических действий украл с ее банковской карты 120 тысяч рублей.

В тот же день псковичке 1992 года рождения позвонил мнимый банковский служащий и по аналогичной схеме обокрал ее на ту же сумму.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.

«Во избежание подобных ситуаций важно строго следовать элементарным требованиям безопасности: ни под какими предлогами не поддаваться на уловки неизвестных лиц в сети или по телефону и не предоставлять им свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт», - напомнили в полиции.