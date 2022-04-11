Происшествия

Вора-рецидивиста задержали в Великих Луках

Подозреваемого в краже мужчину задержали в Великих Луках 11 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 18.00 в магазине на проспекте Гагарина сработала кнопка тревожной сигнализации. На место происшествия прибыли росгвардейцы. Продавцы торговой точки пояснили, что неизвестный мужчина украл бутылку алкоголя и скрылся.

Получив приметы подозреваемого, сотрудники ведомства организовали поисковые мероприятия и задержали 26-летнего местного жителя, который ранее уже неоднократно совершал кражи продуктов и спиртных напитков.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.