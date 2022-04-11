Происшествия

В Пскове проводят проверку по факту травмирования рабочего на производстве

В Пскове проводится проверка по сообщению о травмировании рабочего на производстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК России по Псковской области

Так, 11 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации подсобного рабочего с территории деревообрабатывающего предприятия на улице Новаторов с травмой руки.

Следственные органы проводят проверку на предмет нарушения правил охраны труда. По предварительным данным, после окончания рабочего дня сотрудник травмировал руку о движущиеся части брусовального станка.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельств произошедшего, в результате будет принято процессуальное решение.