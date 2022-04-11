Происшествия

Великолучанин перевозил ворованные крышки люков на такси

Великолучанин вызывал такси для кражи крышек канализационных люков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, 28 марта в поселке Дубрава-1 мужчина похитил три крышки канализационных люков, принадлежащие местному муниципальному предприятию. Затем, 31 марта, нарушитель похитил еще три чугунные крышки.

Великолукские полицейские установили личность похитителя. Им оказался ранее судимый житель Великих Лук 1989 года рождения. По версии следствия, он взывал такси для перевозки крышек, которые затем сдавал в пункт приема металла.

Причиненный ущерб уточняется. Часть похищенного изъята. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении фигуранта уголовных дел.