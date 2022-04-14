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Псковича будут судить за убийство пожилой женщины восемь лет назад

В Псковской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве пожилой женщины в 2014 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по региону.

Фото здесь и далее: СУ СК России по Псковской области

Третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) завершил расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 222 (незаконное хранение взрывчатого вещества) УК РФ.

По версии следствия, в ночь на 2 июня 2014 года преступник пришел в дом к 77-летней потерпевшей, проживающей в одной из деревень Великолукского района. В ходе ссоры он нанес множество ударов пожилой хозяйке, которая в силу престарелого возраста и физического состояния не способна была постоять за себя и оказать сопротивление, после чего задушил ее. Затем он переместил тело к заросшему пруду на окраине населенного пункта и поместил его в воду.

Собирать доказательства следователям пришлось в непростых условиях, поскольку к моменту обнаружения останков без вести пропавшей потерпевшей прошло три года. К этому времени они были скелетированы на поверхности, однако вода сыграла свою роль и сохранила мягкие ткани. «Проведенная в то время по постановлению следователя медицинская судебная экспертиза установила, что смерть женщины наступила в результате механической асфиксии при сдавлении шеи, то есть она была задушена», - сказали в ведомстве.

С целью поиска и обнаружения дополнительных улик следователи и криминалисты с привлечением сотрудников регионального управления МЧС осушили водоем и исследовали дно при помощи экскаватора. По изъятым по месту жительства потерпевшей уликам проведен комплекс медицинских и криминалистических судебных экспертиз.

Заместитель председателя СК России Александр Клаус по результатам заслушивания хода и результатов расследования данного уголовного дела в июле 2021 года дал указания о возобновлении следствия и принятии исчерпывающих мер, направленных на установление виновного лица и привлечение его к ответственности, добавили в следственном управлении.

Дальнейшая работа по раскрытию преступления продолжалась с коллегами из отдела криминалистического сопровождения следствия по северо-западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Псковской области.

В рамках этой работы определили и повторно допросили отдельных местных жителей, которые сообщили следствию ранее неизвестные сведения, в связи с чем под подозрение попал 59-летний местный житель. Изучение личности показало, что его ранее судили за совершение умышленных преступлений против личности, в том числе за причинение телесных повреждений со смертельным исходов.

С помощью современных методов генетической экспертизы специалистам удалось выделить из обнаруженных внутри дома микрочастиц крови ДНК-профиль потерпевшей, а в них выделили запаховые следы предполагаемого злоумышленника, которые были законсервированы кровью потерпевшей.

«В ходе допроса задержанный, выдвигая свою версию произошедшего, не стал отрицать факт нахождения в доме потерпевшей в момент убийства, что полностью согласуется с собранными доказательствами, в том числе показаниями односельчан, которые слышали крики пострадавшей», - продолжили в ведомстве.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства обвиняемого обнаружили и изъяли порох, который он приобрел и использовал в личных целях. Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.