Происшествия

Укравших продукты псковичей задержали росгвардейцы

Укравших продукты псковичей задержали росгвардейцы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

13 апреля около 12.00 экипаж группы задержания принял сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на улице Труда. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали женщину, которая пронесла через кассовый узел продукты питания, но не заплатила за них.

Аналогичный случай произошел в магазине на Октябрьском проспекте, там росгвардейцы задержали 30-летнего злоумышленника.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.