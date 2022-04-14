Происшествия

Онайн-покупка наркотиков закончилась для великолучанина годом исправительных работ

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной покупке наркотиков. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Суд установил, что в январе 2022 года мужчина через интернет приобрел наркотическое средство, после чего получил географические координаты и фотографию места «закладки» на территории Великих Лук. Он хранил наркотики для личного употребления.

Позже сотрудники полиции в ходе досмотра обнаружили и изъяли у него запрещенное вещество.

Подсудимый полностью признал свою вину. Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал активную помощь расследованию.

Мужчине назначили наказание в виде исправительных работ на 1 год 2 месяца с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.