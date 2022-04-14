Происшествия

Фальшивую купюру нашли в финучреждении Пскова

Полицейские изъяли фальшивую банкноту в Пскове 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Купюру достоинством две тысячи рублей с признаками подделки выявили в одном из финансовых учреждений города. Сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Если вы обнаружили поддельную купюру или стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону: 02», - напомнили в УМВД.

Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать ее вместе с выручкой в банк. В этом случае человек, сдающий купюру, также совершает сбыт фальшивки, и будет привлечен к уголовной ответственности, отметили в полиции.