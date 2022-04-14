Происшествия

В Пскове молодого человека задержали за попытку украсть продукты

Росгвардейцы 17 апреля задержали в Пскове молодого человека, похитившего продукты из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 18:00 из магазина на улице Советской поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 21-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел продукты, при этом не заплатив за них. Ущерб составил более 1000 рублей.

По факту кражи проводится проверка, добавили в управлении.