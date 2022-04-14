Происшествия

В магазине на улице Советской в Пскове выявили фальшивые деньги

Полиция изъяла в Пскове фальшивые деньги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фальшивую банкноту номиналом две тысячи рублей обнаружили в магазине на улице Советской. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать ее вместе с выручкой в банк. Помните, что в этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности», - напомнили в ведомстве.