Происшествия

Вагоны с тайниками обнаружили таможенники в Псковской области

Тайники с табачной продукцией выявили в двух вагонах, перемещающих уголь в Латвию, на таможенном посту ЖДПП «Скангали» в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Внимание сотрудников таможни при осмотре торцевых частей вагонов привлекли замазанные грязью поверхности балок жесткости. После их очищения таможенники обнаружили полости с крышками. Каждая крышка закреплялась при помощи магнита.

В одном из вагонов выявлено шесть тайников, во втором – два. Из тайников извлекли связанные между собой брикеты с табачной продукцией.

5640 пачек сигарет марок без акцизных марок РФ изъяли. Предварительная стоимость табачных изделий превышает 370 тысяч рублей.

Проводятся проверочные мероприятия, добавили в таможне.