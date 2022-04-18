Происшествия

В Пскове пропал пожилой мужчина с собакой чихуахуа

82-летнего Анатолия Афанасьева разыскивают в Пскове. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

19 апреля мужчина вышел из дома с собакой породы чихуахуа и пропал. Приметы Анатолия Афанасьева: рост 162 см, нормального телосложения, седые волосы, серые глаза. Был одет в тесно-синюю куртку, синие штаны, резиновые сапоги оливкового цвета и темно-серую фуражку.

Нуждается в медицинской помощи.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. Требуется помощь добровольцев.