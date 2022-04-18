Происшествия

Гараж и жилые дома горели в Псковской области

Два жилых дома сгорели в Псковской области 19 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Так, в деревне Комша Великолукского района жилой дом и три хозяйственные постройки выгорели изнутри из-за неосторожного обращения с огнем. А в деревне Любенск Плюсского района сгорел жилом дом с мансардным этажом. Предполагается, что возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки на веранде дома.

Также из-за короткого замыкания выгорел гараж на 1-м Корытовском шоссе в Пскове.

В Великих Луках на улице Вокзальной вчера горело неэксплуатируемое строение размером 8х20 м: сгорели веранда, фронтон кровли, огонь повредил наружную стену. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица

По аналогичной причине на улице Невского в Дно и в деревне Кострово Великолукского района горели бесхозные строения.