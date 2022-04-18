Происшествия

Пскович обокрал молодоженов на свадьбе

27-летний пскович обокрал жениха с невестой на свадьбе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Фото: pixabay.com

Прокуратура утвердила обвинение в отношении молодого человека, который совершил кражу 5 тысяч рублей, подаренных молодоженам.

В ходе дознания сотрудники установили, что 20 марта злоумышленник, находясь в гостевом доме в деревне Неелово-1, куда его вместе со знакомой пригласили молодожены, тайно похитил из бумажного конверта одну купюру и распорядился ею по своему усмотрению.

«Мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении, возместил потерпевшей причиненный ущерб», – говорится в сообщении.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направили в суд, добавили в прокуратуре.