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Пскович обокрал молодоженов на свадьбе

20.04.2022 12:05|ПсковКомментариев: 1

27-летний пскович обокрал жениха с невестой на свадьбе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Фото: pixabay.com

Прокуратура утвердила обвинение в отношении молодого человека, который совершил кражу 5 тысяч рублей, подаренных молодоженам.

В ходе дознания сотрудники установили, что 20 марта злоумышленник, находясь в гостевом доме в деревне Неелово-1, куда его вместе со знакомой пригласили молодожены, тайно похитил из бумажного конверта одну купюру и распорядился ею по своему усмотрению.

«Мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении, возместил потерпевшей причиненный ущерб», – говорится в сообщении. 

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направили в суд, добавили в прокуратуре.

Теги: #кража #свадьба
Источник: Псковская Лента Новостей
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