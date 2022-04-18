Происшествия

Штраф заплатит псковичка за кражу туалетной воды

Псковичку оштрафовали на 5 тысяч рублей за кражу товаров из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Суд установил, что вечером 2 января 52-летняя женщина, находясь в магазине в деревне Борисовичи, похитила со стеллажей в торговом зале упаковку женской туалетной воды стоимостью около 1580 рублей и тепловентилятор за 1420 рублей. Общий ущерб составил почти 3000 рублей.

Суд учел смягчающие наказание обстоятельств – полное признание вины, добровольное возмещение ущерба, и назначил виновной штраф в размере 5 тысяч рублей.