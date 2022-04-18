Происшествия

Великолучанка украла потерянный кошелек и смогла примириться с потерпевшей

Великолукский городской суд прекратил уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении кражи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

11 ноября 2021 года во дворе одного из домов в Великих Луках женщина нашла лежащий на земле кошелек (с деньгами в сумме 3200 рублей и банковскими картами) и забрала себе.

При рассмотрении уголовного дела в суде потерпевшая заявила ходатайство о его прекращении в связи с примирением с подсудимой, поскольку последняя принесла свои извинения, возместила причиненный материальный и моральный ущерб. С учетом позиции государственного обвинителя суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.

Постановление суда вступило в законную силу, добавили в прокуратуре.